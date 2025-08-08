Carmen Morodo sugiere a las influencers que corrieron por Hospitalet "pisar de verdad" los barrios: "Les va a sumar"

Dos jóvenes se grabaron corriendo por el barrio de La Florida, en Hospitalet, afirmando que era "el barrio más chungo de Barcelona". Muchos usuarios han criticado a las influencers, tildándolas de clasistas.

La influencer Mariona Pujol ha publicado un polémico vídeo, en su perfil de TikTok, corriendo con una amiga por el barrio de La Florida, en Hospitalet de Llobregat. En el vídeo dicen que es el barrio "más chungo de Barcelona" y, durante su carrera, afirman, entre otras cosas, que "solo huele a kebab". El vídeo ha generado una oleada de críticas y tachan a las jóvenes de clasistas.

La cómica Isabel Rey ha querido parodiar el vídeo, pero, en su caso, corriendo por los barrios "más pijos de Madrid". Junto a una amiga corre por la calle Serrano y afirman que, por ejemplo, "huele a Chanel" o que la gente les ha dicho "ordinarias".

"La mejor manera de afrontar estas cosas absurdas e irrespetuosas es reírte de ellas", comenta Gonzalo Miró. Carmen Morodo, por su parte, afirma que le cuesta entender "a las dos influencers del principio".

"Soy de barrio obrero, trabajador y creo que es un enriquecimiento", comenta la periodista, "las animo a que no vayan tan rápido y lo pisen de verdad". "Les va a sumar a ellas en su crecimiento personal y en su enriquecimiento cultural", concluye.