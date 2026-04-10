Brutal paliza a un menor en Sant Joan de Vilatorrada: vecinos denuncian que el agresor y sus amigos llevaban meses pegando a otros chicos

Los vecinos de la localidad se han concentrado para denunciar que el agresor, que ha sido detenido, no era la primera vez pegaba a otros chicos, sino que era habitual entre su grupo agredir, robar y grabar todo con el móvil.

Conmoción en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, por la brutal paliza de un menor a otro, que además fue grabada y difundida en redes por el resto de jóvenes que le acompañaban. La agresión comenzó cuando un grupo de jóvenes rodeó a varios menores y le pidió a uno de ellos que se quitara las gafas, ya que sus intenciones no eran nada buenas.

Así, sin mediar palabra, comenzaron los golpes. Le dieron patadas salvajes a la víctima, incluso cuando esta ya estaba en el suelo, indefensa. Las imágenes grabadas con el móvil y difundidas en redes sociales muestran la crudeza de una agresión sin control, en la que nadie interviene y nadie frena la paliza.

En laSexta, hemos decidido no emitir la secuencia entera por la dureza de las imágenes. Tras la brutal paliza, le robaron la cartera al menor y y le dejaron totalmente tirado en el suelo.

El agresor fue detenido el pasado miércoles y ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha pedido libertad vigilada. Sin embargo, tendrá que ser el juez quien admita o no esa petición.

Los vecinos de la localidad se han concentrado para denunciar que el agresor y sus amigos llevaban meses haciendo lo mismo con otros chicos. Cristina, madre de otro niño víctima de esta pandilla conflictiva, ha contado a laSexta que su hijo se puso en contacto con él "con el móvil de otro niño porque el suyo se lo habían robado". "Además, le robaron los cascos de música, el patinete y todo, y cuando lo tuvieron descalzo, le dieron golpes en la cabeza y luego lo hicieron caminar por un charco lleno de agua con cristales", denuncia la mujer, a lo que añade que el menor estaba "muy asustado, temblando".

Otro vídeo muestra otra agresión, en la que el agresor, ahora detenido, da tortazos a dos menores de forma continuada mientras lo graba.

Los vecinos cuentan que todos son de la misma pandilla, agredidos y agresor, y que el grupo de chavales atemoriza a los menores del pueblo. Mientras, entre vecinos y familias crece la indignación y el miedo. "Hace un mes y pico pegaron una paliza a uno, le quitaron el móvil, la zapatilla y todo", cuenta uno de ellos, mientras que otra mujer denuncia: "No podemos dejar ir a los críos a buscar una barra de pan solos porque tienes miedo".

Ahora, los investigadores tratan de identificar al resto de los implicados de estas agresiones que podrían tener consecuencias penales graves, pese a que los agresores son menores de edad.

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