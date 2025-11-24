Peluca, uñas pintadas y hasta perlas: el disfraz de un italiano para hacerse pasar por su madre muerta y cobrar su pensión

ocultación de cadáver, suplantación de identidad, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental

Los detalles El hombre, de 57 años, llegó al ayuntamiento completamente caracterizado para hacerse pasar por su madre fallecida. Los funcionarios sospecharon y la policía acabó encontrando el cadáver de la mujer oculto en su casa desde hacía tres años.

En Borgo Virgilio, Italia, un hombre de 57 años ha sido descubierto haciéndose pasar por su madre fallecida para renovar su documento de identidad y seguir cobrando su pensión. El 11 de noviembre, disfrazado con peluca, maquillaje y collar de perlas, intentó engañar a los funcionarios del ayuntamiento, quienes alertaron a la policía. Al llegar a su casa, encontraron el cadáver momificado de su madre, oculto desde hacía tres años. Ahora enfrenta cargos por ocultación de cadáver, suplantación de identidad, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental. La policía investiga cuánto dinero cobró ilegalmente y si actuó solo.

La realidad siempre supera a la ficción, y lo ocurrido en Borgo Virgilio (Mantua, norte de Italia) es una prueba perfecta. Un hombre de 57 años fue pillado haciéndose pasar por su propia madre fallecida para renovar su documento de identidad y seguir cobrando su pensión. Sí: peluca, maquillaje, uñas pintadas, collar de perlas… el 'pack completo'.

El episodio tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, aunque se ha conocido ahora gracias a los medios locales. Aquel día, el hombre —enfermero de profesión— se plantó en el ayuntamiento del pueblo interpretando a Graziella Dall'Oglio, su madre, fallecida hacía tres años. Llegó totalmente caracterizado: peluca bien puesta, labios pintados, pendientes y hasta un collar de perlas para rematar el disfraz.

Pero la escena no coló. Los funcionarios, sorprendidos ante aquel intento tan poco convincente, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, la farsa cayó por su propio peso: no solo descubrieron que era un hombre, sino que era el hijo de la mujer a la que decía ser.

La historia se volvió aún más macabra al llegar a su casa. Allí encontraron el cadáver momificado de su madre, que llevaba ocultando tres años para seguir cobrando su pensión. Las autoridades creen que el hombre la mantuvo escondida desde su fallecimiento sin avisar a nadie, con la intención de no perder la prestación económica.

Para completar el esperpento, el diario 'Il Corriere della Sera' publicó la foto de carné que el hombre llegó a hacerse disfrazado como su madre, una imagen que difícilmente pasaría desapercibida en cualquier oficina de documentación.

Ahora se enfrenta a una larga lista de delitos: ocultación de cadáver, suplantación de identidad, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.

La policía sigue investigando cuánto dinero habría cobrado ilegalmente durante estos años y si actuó completamente solo. Pero el caso ya ha quedado marcado como uno de los intentos de fraude más surrealistas que se recuerdan en Italia.

