Gonzalo Bernardos, tras la subida del precio del petróleo: "Sabemos que seremos más pobres, pero tampoco quiero anticipar los peores momentos"

"Si en España tuviéramos la combinación maravillosa de las energías renovables con más nuclear, obviaríamos el gas y las cosas nos irían mejor", sentencia el profesor en Economía en la Universidad de Barcelona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como "un pequeño fallo" la subida de combustibles, un fenómeno que podría desencadenar una recesión mundial debido a una guerra iniciada por él con el apoyo de Israel. En este contexto, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, analiza la situación. Bernardos considera lógica la decisión del G7 de no liberar 400 millones de barriles de petróleo, ya que el impacto del precio del petróleo no es tan grave como en el pasado. Recomienda estar alerta pero no ser pesimista, ya que la economía mundial es menos dependiente del petróleo y el gas. Bernardos sugiere que España podría aprender de Francia, que tiene un fuerte parque de energía nuclear. También aconseja al Gobierno español adoptar medidas fiscales, como reducir el IRPF en lugar del IVA, para ayudar a las familias a enfrentar la crisis.

"Un pequeño fallo". Así es como ha definido este lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la subida de combustibles, un alza que puede dar lugar a una recesión mundial. Todo provocado por una guerra que él mismo ha comenzado, con el apoyo de Israel, y de la que parece ahora no saber cómo salir.

Este es el panorama actual, mientras los precios de los combustibles suben rápidamente en medio mundo. También en España. Por eso, en Más Vale Tarde le preguntamos a Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, si cree que se avecina una crisis económica en nuestro país o en general.

Este lunes, el G7 se reunía de urgencias. El objetivo o lo que se esperaba era la liberación de 400 millones de barriles de petróleo para bajar los precios. Sin embargo, han decidido que todavía no es el momento.

Para Bernardos, esta decisión "es lógica". Y explica: "Para que la economía quede muy mal parada por el aumento del precio del petróleo, tiene que superar los 100 dólares durante bastante tiempo". Un precio que ya hemos vivido durante un periodo largo en la década de los 90. Fue así "mucho más tiempo de lo que estamos viviendo en estos momentos".

Recuerda cómo a partir de 2014 el precio del petróleo empezó a bajar hasta los 60 y 80 dólares. Sin olvidar que "el dólar está ahora más depreciado", por lo que "el impacto es inferior".

Bernardo asegura que él "no sería tremendamente pesimista". Sí que recomienda "estar alerta". "Sabemos que seremos más pobres, pero tampoco quiero anticipar los peores momentos", pues la economía mundial ahora depende menos del petróleo y del gas. Hace 52 años que no tenemos tanta dependencia.

El profesor en Economía sí señala acciones de las que tenemos que aprender. Por ejemplo, que "Francia va a salir menos perjudicada por la crisis, si la hay, que España". Francia tiene un potente parque de energía nuclear y nuestro país no. "Si en España tuviéramos la combinación maravillosa de las energías renovables con más nuclear, obviaríamos el gas y las cosas nos irían mejor", sentencia.

Subida en el precio de los combustibles.

Ante el miedo que sienten los ciudadanos, que puede llevar a la caída del consumo, el ministro Óscar Puente ha asegurado que la crisis puede llegar y ser peor que la vivida con la guerra de Ucrania. "Es bueno ser realista, pero Óscar Puente no ha sido realista". Asegura que el ministro está "escamado" tras los trágicos accidentes de trenes y los posteriores cortes y retrasos vividos. "Quiere ser previsor y ponerse en el peor de los casos", asegura el economista.

Ante esto, cree que el Gobierno debe adoptar medidas que no pueden pasar por rebajar el IVA a los consumidores "porque se aprovechan las petroleras, gasísticas y supermercados". Para Bernardos, si el Gobierno quiere ayudar, "tiene que hacer una rebaja en el IRPF a las familias", no bajar el IVA. Así, les retendrán menos en las nóminas y podrán afrontar mejor la crisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.