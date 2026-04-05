Sin versión oficial, perdiendo varias aeronaves y desde una base improvisada: así fue el rescate del piloto de EEUU derribado en Irán

Los detalles Según parece, Estados Unidos se habría instalado a 40 kilómetros de Isfahán para un operativo en el que habrían perdido dos MC-130 y un avión C-130. Los iraníes, que afirman han sufrido cinco bajas, habrían derribado dos drones.

Donald Trump anunció el rescate de un piloto estadounidense en Irán, describiéndolo como una "impresionante demostración de valentía". A pesar de la falta de confirmación oficial, el operativo involucró decenas de aeronaves, incluyendo dos MC130 Hércules y helicópteros armados, que quedaron atrapados en una base improvisada cerca de Isfahán. Irán, por su parte, divulgó un vídeo afirmando que el rescate fue un fracaso y reportó la muerte de cinco iraníes. La operación destacó la colaboración entre Estados Unidos e Israel, con felicitaciones de líderes israelíes a Trump por el rescate, a pesar de las pérdidas de cinco aeronaves estadounidenses.

"¡Lo tenemos!" Así arranca el mensaje de Donald Trump. Así habla, y presume, el presidente de Estados Unidos de la operación de rescate al piloto norteamericano que se encontraba en tierra hostil. Al "valiente guerrero" que estaba "tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán". Perseguido por "los enemigos" que, dice el republicano, "se acercaban más y más". Del operativo, nada oficial. Sólo versiones contradictorias entre una y otra facción y cinco aeronaves estadounidenses perdidas en la misión.

No hay nada, salvo un vídeo compartido por Irán para defender que el rescate del piloto ha sido un fracaso. "El presidente de EEUU, de forma apresurada y engañosa, intenta eludir la responsabilidad de la derrota. Como en el pasado, sigue con sus absurdas afirmaciones y evasivas", dicen desde el régimen.

Dicen en respuesta al mensaje de Trump, en el que sacaba pecho por la "impresionante demostración de valentía y de talento por parte de todos". "Las Fuerzas Armadas de EEUU enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo", ha asegurado, subrayando que "jamás" abandonarán a un militar norteamericano.

"Es la primera vez en la historia militar que dos pilotos de EEUU han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo", ha expuesto Trump, que si bien en un primer momento aseguró que el piloto tan solo había sufrido "algunas heridas" posteriormente matizó que estaba "gravemente herido".

Una base improvisada cerca de Isfahán

Sn que exista confirmación oficial alguna, ha sido la orografía iraní la que ha permitido geolocalizar dónde estaba el piloto. El Ejército de EEUU, en ese sentido, habría improvisado una base a apenas 40 kilómetros de Isfahán y en el corazón de Irán a cientos de kilómetros donde fue derribado el piloto.

Habrían sido dos MC130 Hércules, perdidos en la operación según reconocen fuentes del Pentágono, los que habrían aterrizado de noche llevando al menos dos pequeños helicópteros armados con ametralladoras y capaces de llevar a un pequeño equipo de comandos para evitar que el enemigo se acerque con sus armas.

Según cuentan, las aeronaves en cuestión se quedaron atrapadas en la pista de aterrizaje que EEUU habría improvisado. La agencia Tasnim, por su parte, informa de que en las horas previas a la operación Irán habría derribado dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes que estaban, probablemente, cerca de proporcionar apoyo aéreo al despliegue de Estados Unidos. No lo han confirmado ni tampoco han verificado las imágenes posteriores divulgadas por la agencia iraní, donde además de los restos del C-130, avión destruido en la operación, exhiben también hierros calcinados de un presunto helicóptero de combate Black Hawk.

Sobre ese C-130 hay más unanimidad con Estados Unidos, al menos con el diario estadounidense 'The New York Times'. Según el medio, el avión fue destruido durante la operación después de que se le enviase originalmente para transportar al militar rescatado.

Por la parte de Irán, Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la guardia y reclutas han muerto. Otros ocho han resultado heridos en la operación.

La orografía, clave

La orografía montañosa de la región donde derribaron al piloto ha sido clave para que escapara, pudiendo evadir a los cientos de iraníes que trataban de capturarle a pesar de resultar herido al saltar del avión.

Mientras, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha puesto en valor la "estrecha colaboración" entre EEUU y su país en el rescate del aviador. "Felicito a nuestros socios estadounidenses. Es una nueva expresión de la estrecha colaboración que tenemos, incluso en los momentos más complicados".

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, también ha felicitado a EEUU y en particular a Trump por el rescate: "Todos los israelíes se regocijan por el sensacional rescate de un valiente piloto estadounidense por parte de los intrépidos combatientes de Estados Unidos".

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