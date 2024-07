El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha rechazado la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de declarar por escrito el próximo 30 de julio en relación a la investigación a su mujer, Begoña Gómez.

Una decisión contra la que ha cargado Benjamín Prado en Más Vale Tarde: "El juez Peinado da la sensación de que quiere una foto, la que luego va a exhibir el Tellado de turno en el Parlamento. Da la sensación de que la quiere rápido, antes de que la Audiencia Nacional archive el caso. A mí me suena todo muy raro".

Además, el escritor ha señalado las incongruencias que ve en las decisiones del juez: "El juez Peinado quiere investigar todo aquello que hizo Begoña Gómez desde que es presidente su marido, pero a su marido no lo llama como presidente, sino como pareja

Con lo cual, el título no puede ser otro que 'los hermanos Marx en la Moncloa'. El juez no quiere llamarlo como marido porque un marido no tiene que testificar contra su mujer ni lo quiere llamar como presidente porque se puede aforar".