Joaquín Sabina sorprendió durante su última intervención, confesando que ahora ya no es "tan de izquierdas". "De todas las revoluciones del siglo XX, la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y el LGTBI-no sé qué. El fracaso del comunismo ha sido feroz, la deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando", lamenta el artista.

Al escuchar estas palabras, Benjamín Prado cree que ni en Cuba ni en Nicaragua hay "un régimen de izquierdas". "No al menos con la idea que yo tengo de la izquierda", apostilla el poeta, que interpreta las palabras de su amigo: "Creo que lo que quiere decir es que los partidos de izquierdas no son de izquierdas de verdad, hacen políticas muy parecidas a las que haría cualquier partido totalitario de cualquier signo".

Sobre el 'divorcio' de Sabina y Pancho Varona, Prado afirma que ya llevaban "tiempo separados", comentando que Varona "no estaba en la banda de Sabina desde hacía tiempo".