Dani Alves ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel. Iñaki López explica que la sentencia recoge "que una mujer no tiene que defenderse de forma heroica y numantina para que le dé la razón y no exista agresión sexual".

Sobre el atenuante de reparación que ha aplicado el tribunal, al pagar Alves la indemnización de 150.000 euros sin conocerse aún el resultado de la sentencia, Tania Sánchez asegura en el vídeo sobre estas líneas que "el problema es considerar que poner dinero encima de la mesa realmente resarce el daño en una cuestión de violación".

También defiende la 'ley del solo sí es sí' y afirma que "esta sentencia está influida por una ley que ha cambiado la perspectiva sobre las agresiones sexuales": "No conozco muchas sentencias que digan lo de no ser una heroína o resistirte". "Esa jurisprudencia tiene más años que la tana", le responde Beatriz de Vicente, que apunta que lo de "no tener una resistencia numantina tiene más de 10 años". "Hay que conocer la rica jurisprudencia que existía antes de la ley del 'sí es sí'", zanja.

"Quien tenga 150.000 euros podrá atenuar la pena, quien no lo tenga no", comenta Juande Colmenero, a lo que la abogada le responde vehemente: "Tururú, que las atenúan con 15.000, narices".