Hay al menos 30 detenidos por la Guardia Civil que aprovechaban el control de seguridad del aeropuerto para robar todo tipo de objetos, desde ordenadores portátiles y tablets, hasta abrigos o relojes. Leo Álvarez explica en el vídeo sobre estas líneas que en Barajas "se producen unos dos robos de equipaje a lo largo del día", si bien "esto no lo habíamos visto nunca".

"Se compran el billete más barato, pasas ese control donde todos hemos rebajado los niveles de alerta y durante la prueba se ponen finos y se lo pasan a otro", explica Beatriz de Vicente. Elisa Beni, por su parte, pone una cuestión encima de la mesa: "Si no llevo mi reloj puesto o tengo mi iPad descontrolado no es por mi voluntad, es porque me han obligado a quitármelo y además me hacen avanzar a un ritmo que no es el mismo de mi bandeja y la pierdo de vista. ¿Hasta qué punto no tienen responsabilidad?".

En este sentido, la abogada señala que "no te puedes negar" a dejar las pertenencias, pero sí "te puedes poner muy puñetero": "La bandeja va a mi verita, porque es su sistema puñetero el que hace que yo no pueda controlar mis pertenencias y si usted dice que no es responsable es bastante diabólico", sentencia Beatriz, que asegura que "la realidad es que no puedes reclamar".