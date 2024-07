La Fiscalía de Madrid y la defensa de Begoña Gómez han recurrido la citación a Pedro Sánchez por parte del juez Peinado. Más Vale Tarde analiza las últimas novedades del caso en el vídeo sobre estas líneas, donde Elisa Beni apunta que "aquí da la sensación de que todas las instancias están rebasando sus límites habituales".

"Es verdad que la Fiscalía normalmente no recurre las llamadas a declarar de testigos", comenta la periodista, que señala que con "tres recursos esperando, no va a dar tiempo para esa fecha". Respecto al juez Peinado, apunta que "es la realización de una diligencia que no va a llevar a ninguna parte".

"Por los jueces de instrucción que he conocido en mi vida, cuando sabes que de una cosa no vas a sacar nada, no tiene sentido hacer diligencias", sentencia.