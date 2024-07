Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Algo que para la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha hecho porque sospecha de estar sometida a "una investigación prospectiva".

De Vicente ha señalado que guardar silencio, "a priori, "no puede dar una buena imagen y lo primero que uno piensa es que cuando uno guarda silencio es porque no tienes explicaciones frente a acusaciones, en este caso tan graves". "Pero (Begoña) está asesorada por uno de los mejores penalistas de este país. Este señor es fiscal de carrera y ha sido juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha explicado este viernes en Más Vale Tarde.

Y ha sostenido que la mujer del presidente "guarda silencio porque cree que se trata de una investigación prospectiva". Esto significa, explica la letrada, que es un proceso judicial en el que no hay nada claro, pero se va buscando y viendo a ver si encuentra algún delito.

"Es una investigación contraria a las normas de este país. Que es voy rascando a ver si destapo algo. Con lo cual, tú estás en un sistema inquisitorial y no sabes a qué te enfrentas", ha afirmado. La letrada ha insistido en que, a priori, parece mala imagen, pero no. "Si me voy a sentar en un juzgado y tengo claro de qué se me acusa, pues acogerte a tu derecho a no declarar da una mala imagen. Pero si no sabes de qué se te acusa, obviamente su abogado le recomienda que guarde silencio", ha sentenciado.