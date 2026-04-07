Beatriz de Vicente, sobre la persecución de película en Italia: "Consejo de abogada: no hagáis esto, nunca acaba bien"

Un conductor, que carecía de carnet de conducir, inició una persecución en la zona de Bérgamo. El vehículo llegó a alcanzar los 140 kilómetros por hora para intentar burlar a los agentes que le pisaban los talones.

En Bérgamo, Italia, un hombre se ha saltado un control policial a toda velocidad. Como cuenta Leo Álvarez, el hombre iba a 140 kilómetros por hora y, además, no tenía permiso de conducir. Esto provocaba una persecución en la que cruzó seis pueblos de la zona que terminaba en un accidente.

"De ese accidente resultó ileso", indica el periodista. La persecución fue de película, ya que el vehículo tuvo que cambiar de carril en numerosas ocasiones para no ser cazado por los agentes, sin pensar en el daño que podía causar al resto de conductores.

El conductor perdió el control lo que terminó causando un accidente. Eso no terminó con la persecución, ya que, tras salir del vehículo, intento huir a pie. A pesar de ello, los carabinieri consiguieron detenerle.

"Consejo de abogada: no hagáis esto porque nunca acaba bien", afirma Beatriz de Vicente, provocando las risas de sus compañeros. "No lo hagáis ni en vuestra casa ni fuera", añade Cristina Pardo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.