Beatriz de Vicente, sobre la pelea en Jerez al paso de una hermandad: "A veces, el fervor religioso se transforma en algo demoníaco"

Cerca de la catedral de la ciudad dos hombres comenzaron a pelearse antes de la llegada de la hermandad de Candelaria. La policía pudo mediar, evitando que sucediera algo más grave.

En Jerez de la Frontera se ha producido una pelea este Lunes Santo entre varias personas cerca de la catedral. "Empezó siendo un altercado entre dos hombres, pero acabó escalando hasta convertirse en una trifulca multitudinaria antes de la llegada de los pasos", explica Cristina Pardo.

Como indica José Luis Tora, el ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha explicado que fue "un conato de pelea". "Simplemente la policía se personó allí, intentó hablar con estas dos personas, lo consiguió, les hizo entrar en razón y se quedó allí", señala, "no hubo más allá", a pesar de que en las imágenes parece que se producen hechos de mayor gravedad.

"Todo apuntaría", añade el periodista, "que podía ser un tipo de rencilla personal entre ellos, que ya venía de largo y terminó de estallar con el paso de la hermandad de la Candelaria".

"Hay que aplaudir esa labor de mediación", señala Beatriz de Vicente. Como indica Cristina, "a lo mejor, llevas horas esperando y, de pronto, aparece alguien se pone delante". "A veces, el fervor religioso se transforma en algo demoníaco", concluye la abogada.

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