Beatriz de Vicente: "Si la madre de Gabriel está haciendo esta denuncia es porque ocurre algo muy serio"

Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de Gabriel Cruz en 2018, ha sido denunciada por amenazas de muerte ante la Guardia Civil por parte de la madre del niño, Patricia Ramírez. La madre del pequeño, en una rueda de prensa, ha explicado que la asesina de su hijo pretende acabar con su vida debido a que "le ha cortado el grifo y ha paralizado el documental que se iba a desarrollar, y que le iba a reportar importantes beneficios a Ana Julia", explica Leo Álvarez.

Ramírez sostiene, además, que "Ana Julia tiene sus datos debido a que en las diligencias que se han abierto aparecen sus datos personales". "De modo que puede ser que se le ocurra enviar a alguien a su casa para matarla", añade el periodista. Patricia ha manifestado sentirse asustada debido a que esas amenazas "las profiere alguien que se llevó por delante a mi hijo". "No vivo", afirma Ramírez, "no me dejan vivir".

Beatriz de Vicente, que conoce a Patricia personalmente, afirma que "si Patricia está haciendo esta denuncia es porque está ocurriendo algo serio". La abogada indica que la madre de Gabriel es "una persona muy fuerte". "Nos demostró, a lo largo de todo el juicio, que no odiaba, siempre mantuvo una postura incluso conciliadora", añade Beatriz.

La abogada indica que hay "indicios sobrados para pensar que lo que está diciendo pudiera incluso llevarlo a cabo". Beatriz, sobre las amenazas, considera importante "que Patricia puede identificar qué personas lo han oído y que esas personas lo ratifiquen". "Seguramente se tome declaración a esas personas", apunta Leo Álvarez.