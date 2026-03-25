Beatriz de Vicente, sobre el hombre grabado mientras agredía a su perro: "Se le puede retirar la guardia y custodia a este bestia"

El agresor fue grabado mientras golpeaba a su cachorro. Un vecino de la zona se acercó a él para increparle por lo que estaba haciendo al animal.

Se han viralizado en redes sociales unas imágenes en las que se puede ver como un hombre golpea en la calle a su perro. El cachorro va atado y, como se puede ver en el vídeo, el hombre le golpea con un objeto enrollado.

El suceso ha ocurrido en una de las plazas más transitadas de Huelva. "Al parece, estas imágenes son las últimas", expone Leo Álvarez, "es el final de la paliza que le da al perro". En el vídeo se puede ver como un hombre se acerca y le termina increpando.

"Como le pegues te pego yo", le dice este vecino que ha sido testigo de los golpes. El agresor decide encararse con él y le grita "¿qué quieres?". Esto no evita que el vecino continue diciéndole que como le siga pegando al perro le va a pegar a él.

"Si no es porque se suman más vecinos, lo mismo también hubiera agredido a este caballero", añade Iñaki López. PACMA ha solicitado que se le retire la custodia del animal. Beatriz de Vicente señala que, desde el año 2022, "ha habido un cambio legislativo muy importante en España".

"El Código Civil modificó la condición en la que entendíamos que tenían los animales", señala la abogada. Así, ahora las mascotas son consideradas "seres sintientes y miembros de la familia". Beatriz indica que "se le puede retirar la guardia y custodia a un bestia como este que maltrata a un animal". La abogada añade que, incluso, "se le puede prohibir la tenencia durante años".

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