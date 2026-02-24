Beatriz de Vicente apunta que robar en una iglesia es un robo agravado "porque se hace en un lugar de culto"

Dos jóvenes entraron en una iglesia de Puente del Arzobispo, en Toledo, donde decidieron robar el dinero que acumulaba un lampario. Para ello, recurrieron a un imán potente.

En una iglesia de Puente del Arzobispo, en Toledo, se ha producido un robo del todo inusual. Como señala Iñaki López, decidieron asaltar el lampadario para robar las monedas que había en su interior. Leo Álvarez señala que era la primera vez que los ladrones llevaban a cabo este robo.

"No tenían antecedentes, son novatos", añade. Como se puede ver en las imágenes, uno de ellos levanta el lampadario y, después, roban el dinero de una manera curiosa. Como indica Álvarez, el dinero cae en un recipiente metálico muy bajo. Para poder retirar el dinero utilizaron un imán muy potente que tenía una cuerda.

"Tiraron hacia abajo con el imán y es como se hace con toda la caja", indica. Álvarez indica que, aunque es la primera vez que estos cacos realizan este robo, "la Guardia Civil cree que pueden formar parte de un grupo organizado que se dedica a robar iglesias por toda España".

Beatriz de Vicente recuerda que este tipo de robos son "agravados, precisamente, porque se hacen en un lugar de culto". La abogada indica que para las personas que profesan esas creencias religiosas esos robos "les resultan especialmente dolorosos" ya que el dinero que introducen en los lamparios son para encender una vela que puede ser, por ejemplo, una plegaria. "Esto puede dañar sentimientos religiosos", indica. Álvarez señala que se les pudo detener ya que volvieron a la iglesia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.