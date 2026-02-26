Beatriz de Vicente advierte, tras ver el violento robo a un camionero: "Tienen un perfil muy peligroso, van a por todas"

Un camionero intentó evitar que un grupo de ladrones robara la carga de su camión empotrándose contra la furgoneta de los cacos. La escena fue grabada por otros transportistas.

Un camionero descubrió que un grupo de ladrones le estaban robando. El conductor, como se puede ver en las imágenes, decide poner en marcha su vehículo y se empotra contra la furgoneta de los ladrones. Como cuenta Cristina Pardo, los cacos "le revientan la ventanilla y le lanzan los paquetes".

Leo Álvarez señala que esa zona de Girona, el lugar en el que ha ocurrido este suceso, "es un coto para los teloneros". El periodista indica que reciben este nombre ya que rajan las lonas de los camiones. "Son muy violentos", advierte Álvarez.

En total hay cinco implicados. Y, a pesar de su maniobra, el camionero no consigue frenar a los ladrones. Leo explica la zona en la que ha tenido lugar el robo es una zona de gran trasiego de camiones, sobre todo extranjeros.

El suceso tuvo lugar a las seis de la mañana y otros camioneros grabaron la escena. Beatriz de Vicente indica que el robo con violencia trae consigo penas de hasta cinco años de prisión. Pero, como destaca, "esta gente tiene un perfil muy peligroso". "Van a por todas", expone, "son grupos organizados, actúan de forma con permanencia en el tiempo, en muchas ocasiones van cazando qué es lo que quieren".

