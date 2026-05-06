Robo en una peluquería de Barakaldo: el ladrón rompe el escaparate y arrasa con todo

La dueña del establecimiento vio en directo como el caco entraba en el local y se llevaba desde champús hasta planchas de pelo o secadores. El ladrón fue detenido pocos minutos después.

El pasado 30 de abril una peluquería de Barakaldo, en Vizcaya, sufría un robo. La dueña vio todo el suceso en directo a través de su teléfono móvil. Para poder entrar en el establecimiento, el ladrón recurría a una tapa de alcantarilla para romper el escaparate de la peluquería.

El caco, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, va vestido de negro y encapuchado. Al llegar al interior de la peluquería, en poco más de un minuto, se lleva diversos productos, como champús y mascarillas, y unas planchas de pelo.

Al llegar al mostrador de la entrada, lo revisa, pero no encuentra nada que sea de su interés. Da una última vuelta, en la que se lleva más productos capilares y, finalmente, se va con tranquilidad a través del hueco que ha abierto en el escaparate.

"Tiene que ser el ladrón con el pelo más sedoso de la margen izquierda del Nervión", comenta Iñaki López. El presentador señala que lo que se ha hecho viral no es el vídeo del robo sino la reacción de la dueña de la peluquería.

Leo Álvarez cuenta que la policía llegó al lugar de los hechos "muy pronto" ya que la dueña tiene la alarma conectada a su teléfono móvil, lo que permitió que viera el robo en directo. El ladrón, además, fue detenido "enseguida".

El establecimiento lleva ocho años abierto y tiene cuatro empleadas. Álvarez explica que a Mara Oliveira, la propietaria, lo que más le duele, no son los productos que ha robado, sino que el caco tuvo un juicio rápido.

Oliveira cuenta que a las 2:18 h sonó su teléfono avisándole de que alguien estaba entrando en su local. "La policía actuó súper rápido", cuenta, pero, como expone, "él no asumió la culpa y entró por una puerta y salió por la otra". "Está en la calle y la sensación es de miedo", añade. Indica que lo robado lo va a abonar su seguro, pero que le preocupa más "el daño psicológico, el estrés y no poder dormir".

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