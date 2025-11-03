Bea de Vicente, sobre Mazón tras la declaración de Vilaplana: "Sabemos que recibió muchas llamadas y mensajes, esto no le viene ni bien ni mal"

"Esto para él es un poco más complicado que el 'yo no sabía nada'", advierte Bea de Vicente, sugiriendo que, aunque ahora no hay consecuencias legales, los hechos podrían ser valorados en futuras diligencias.

La declaración de la periodista Maribel Vilaplana ante la jueza de Catarroja sobre los hechos ocurridos durante la DANA del 29 de octubre de 2024 ha generado nuevas preguntas sobre la actuación del ya expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.

Vilaplana relató que, durante la comida que mantuvo con Mazón en el restaurante El Ventorro, el político atendió de manera constante llamadas y mensajes en su teléfono, sin mencionar en ningún momento la situación meteorológica ni la alerta de lluvias. Además, según la periodista, Mazón recibió documentos para firmar y le ofreció a Vilaplana un cargo en À Punt y la posibilidad de impartir cursos de formación, propuestas que ella rechazó.

Bea de Vicente, colaboradora de Más Vale Tarde, ha analizado la declaración y ha señalado que, aunque los datos no son concluyentes, sí aportan elementos relevantes sobre la conducta de Mazón: "Lo de hoy no le viene bien, pero tampoco le viene mal. Recibió una ingente cantidad de llamadas y mensajes. Esto para él es un poco más complicado que el 'yo no sabía nada'", ha explicado.

Sobre la posibilidad de que se abran diligencias en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Bea de Vicente ha recordado que ya se han presentado dos solicitudes que fueron rechazadas por falta de indicios. Sin embargo, ha apuntado que: "Si la jueza de Catarroja sigue por esta vía, a lo mejor dos más dos terminan sumando algo".

En su análisis, la abogada ha insistido en que "en el ámbito procesal lo que valen son los datos, sin ninguna interpretación. La señora Vilaplana acredita que Mazón, máxima autoridad ejecutiva el día de la DANA, recibió una ingente cantidad de llamadas y mensajes y no modificó su comportamiento".

En conclusión, Bea de Vicente ha subrayado que la declaración "arroja más sombras que luces". Aunque la situación judicial de Mazón no se complica de manera inmediata, el testimonio de Vilaplana aporta elementos que podrían ser valorados en futuras diligencias, mientras el expresident mantiene su aforamiento y sigue protegido por el TSJ.

