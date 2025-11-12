Bea de Vicente: "Me daría muchísima pena que se condenara al fiscal general, pero es indiscutible que Fiscalía ha quedado fatal"

Bea de Vicente analiza en este vídeo la declaración de Álvaro García Ortiz donde ha defendido el borrado de datos de su móvil y ha negado la filtración del correo del abogado del novio de Ayuso.

Hoy declaraba el fiscal general del Estado en el juicio contra él por presunta revelación de secretos. Álvaro García Ortiz ha negado haber sido el autor de la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador.

Mientras los técnicos de la UCO sostienen que el fiscal general habría borrado los datos de su teléfono móvil cuando se abrió la causa contra él, García Ortiz defendía ese borrado asegurando que "si yo me dejo el terminal en un bar, estoy poniendo a muchas personas en este país".

Beatriz de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que "legalmente estaba amparado", si bien también hay "una deducción lógica": "No había ni una sola prueba exculpatoria en aquel móvil, porque en ese caso no lo hubiera borrado".

Al margen de si habrá condena o no, la abogada asegura que "me daría muchísima pena que se condenara al fiscal general del Estado, pero que Fiscalía ha quedado fatal es indiscutible con condena o absolución".

