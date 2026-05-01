El Gobierno de EEUU cierra un acuerdo con siete empresas líderes en IA para ámbitos clasificados del Pentágono

¿Por qué es importante? Los contratos con SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services "reforzarán la capacidad para mantener una superioridad decisoria en todos los ámbitos de la guerra", según el comunicado del Gobierno de EEUU.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado acuerdos con siete empresas líderes en inteligencia artificial, incluyendo SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services, para integrar su tecnología en redes clasificadas del Pentágono. Estas alianzas buscan transformar las Fuerzas Armadas con la IA como elemento central, reforzando la capacidad de decisión en escenarios de guerra y mejorando la síntesis de datos y la comprensión situacional. El anuncio sigue a la ruptura con Anthropic por diferencias sobre el uso de la IA. Google permitirá el uso de sus herramientas de IA al Ejército, pese a las protestas internas. Los acuerdos reflejan la urgencia del Pentágono por incorporar la IA en sus operaciones, en un contexto de tensiones internacionales.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado este viernes de que ha llegado a acuerdos con siete empresas líderes en inteligencia artificial (IA) para desplegar su tecnología en redes informática clasificadas del Pentágono. Este anuncio llega tras la ruptura de la Administración Trump con Anthropic por diferencias sobre el uso de la IA.

Los contratos con SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services "aceleran la transformación hacia el establecimiento de unas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con la IA como centro de su forma de combatir", ha dicho el Pentágono en un comunicado, según ha publicado EFE.

Estas alianzas "reforzarán la capacidad para mantener una superioridad decisoria en todos los ámbitos de la guerra", según el comunicado del Gobierno estadounidense, que resalta la "convicción compartida" de que "el liderazgo estadounidense en el ámbito de la inteligencia artificial es indispensable para la seguridad nacional" del país.

La integración de la IA "agilizará la síntesis de datos, elevará la comprensión situacional y potenciará la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos", agrega el Departamento. Google anunció el martes pasado que acordó permitir que el Ejército estadounidense utilice sus herramientas de inteligencia artificial, en medio de las protestas de más de 600 empleados de la empresa, que exigen a su directiva vetar este tipo de acuerdos militares.

OpenAI y SpaceX ya contaban con pactos iniciales con las fuerzas armadas estadounidenses en los que consentían el uso de sus modelos de IA en escenarios lícitos, sin embargo, los acuerdos dados a conocer este viernes representan un paso crucial en su integración en las operaciones militares rutinarias, según analistas consultados por EFE. Estos expertos resaltan que estos acuerdos reflejan la importancia y urgencia de los esfuerzos del Pentágono por incorporar la IA a sus sistemas, en un momento que coincide con la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán, ahora en medio de una tregua indefinida y con las negociaciones estancadas.

Tras la ruptura con Anthropic

El acercamiento de estas tecnológicas contrasta con la actitud de Anthropic, que rechazó un contrato con el Departamento que dirige Pete Hegseth. Según 'The Washington Post', una parte de ese nuevo acuerdo establece que el departamento aceptará seguir una política de la era Biden que prevé la supervisión humana de los sistemas de armas y cumplir con las leyes diseñadas para "garantizar el pleno respeto de los derechos de los estadounidenses contra la vigilancia interna ilegal o no autorizada".

Precisamente, fue este criterio del propósito legítimo lo que provocó la dura disputa del pasado invierno entre EEUU y Anthropic, uno de los principales laboratorios de IA del país, después de que este solicitara garantías de que sus sistemas no se utilizarían para la vigilancia masiva interna ni para armas totalmente autónomas.

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