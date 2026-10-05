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Batalla campal fuera del ring en el Campeonato de Europa de Boxeo: puñetazos, sillazos y vallas volando

"Si quieren mejorar la imagen, este no es el camino", lamenta el periodista Leo Álvarez en Más Vale Tarde. Los enfrentamientos comenzaron tras una decisión de los jueces y se prolongaron durante más de 20 minutos, ante una seguridad privada desbordada.

Batalla campal fuera del ring en el Campeonato de Europa de Boxeo: puñetazos, sillazos y vallas volando

Una noche que debía estar marcada por el deporte, terminó protagonizada por la violencia, fuera del ring y ante cientos de espectadores. Ocurrió en Boadilla del Monte, durante el Campeonato de Europa de Boxeo, y lo más grave es que las imágenes no llegan desde el ring. La pelea se prolongó durante más de 20 minutos y dejó en evidencia a un dispositivo de seguridad completamente desbordado.

Una decisión de los jueces tras uno de los combates fue el detonante y parte del público, descontento con el resultado, comenzó a enfrentarse. Puñetazos, golpes por la espalda, sillas volando, vallas lanzadas contra personas y varios focos de pelea al mismo tiempo.

Desde el propio ring intentaron frenar los enfrentamientos, conscientes de la imagen que se estaba proyectando. "Si quieren mejorar la imagen, este no es el camino", lamenta Leo Álvarez desde el plató de Más Vale Tarde. Según explica el periodista, "hubo un detenido y ninguna denuncia", pese a que en el recinto "había 45 miembros de seguridad privada".

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