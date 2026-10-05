Álex Sola, jugador del Almería, detenido tras estampar su coche y salir corriendo: dio positivo en alcoholemia

Después de celebrar la victoria de su equipo, el jugador del Almería Álex Sola estrelló su BMW de gran cilindrada y huyó del lugar. Tras ser detenido, dio positivo por alcoholemia. El club ya le ha expedientado y apartado del equipo.

Álex Sola, futbolista del Almería, protagonizaba un incidente el pasado fin de semana cuando estampaba su coche contra varios vehículos estacionados, para después salir corriendo.

Aunque no disputó ningún minuto del partido que su equipo ganó al Burgos en la octava jornada de la Liga Hypermotion, Sola habría estado celebrando la victoria y que se había concedido a la plantilla dos días libres.

El vídeo grabado por un vecino muestra cómo el jugador, que ya había abandonado el lugar de los hechos, volvía a su vehículo, un BMW de gran cilindrada, para recoger algunos de sus enseres personales, para después volver a marcharse corriendo.

Finalmente, Álex Sola fue detenido por la Policía Local y dio positivo por alcoholemia. El Almería, por su parte, le ha abierto un expediente disciplinario y le ha apartado del equipo temporalmente.

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