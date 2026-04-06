Baltasar Garzón: "El problema de Trump es que no está muy cuerdo, pero tiene todo el poder de hacer lo que le dé la gana"

Baltasar Garzón analiza en este vídeo las contradicciones de Donald Trump en su ultimátum a Irán y asegura que el presidente de Estados Unidos "desconoce absolutamente todo lo que es Oriente Medio".

Donald Trump se reafirma en su ultimátum a Irán y asegura que Estados Unidos puede aniquilar todo el país "en una sola noche" si no desbloquea el paso de barcos por el estrecho de Ormuz.

Mientras llama "locos y bastardos" a los ayatolás, Trump no cierra la vía del diálogo para acabar con la guerra. Una serie de contradicciones que el juez Baltasar Garzón analiza en Más Vale Tarde.

"El problema de Trump es que no está muy cuerdo, pero tiene el poder de hacer lo que le dé la gana", afirma el magistrado, que reflexiona sobre cómo el inquilino de la Casa Blanca "se está saltando toda la normativa interna norteamericana sin acudir al Congreso".

Para Garzón, Trump "desconoce absolutamente todo lo que es Oriente Medio, la historia de esos pueblos, lo aguerridos que son desde hace miles de años", así como la propia configuración del terreno y que el de los ayatolás "es un régimen que lleva más de 40 años instaurado y que van eliminando a responsables, pero van sustituyendo".

En su opinión, Trump "sabe perfectamente lo que quiere", pero está llevando a cabo "una política de tierra quemada".

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