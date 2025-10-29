Ana Pastor denuncia el trato de Mazón a la prensa: "Está siendo dificilísimo trabajar"

Un año después de la DANA, la tensión se palpa frente al Palau de la Generalitat. Ana Pastor relata en directo cómo Carlos Mazón evita a la prensa mientras varios ciudadanos lo increpan entre gritos de "¡Mazón, dimisión!".

Desde el Palau de la Generalitat, en Valencia, Ana Pastor ha informado en directo para Al Rojo Vivo con motivo del primer aniversario de la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana.

"Está siendo dificilísimo trabajar", comenta la periodista, denunciando el trato que está recibiendo la prensa en el lugar. "Solo nos dedicamos a hacer preguntas, y es impresentable cómo nos están tratando".

Pastor relata que los equipos de seguridad han llegado a pegar los coches para impedir que los medios se acerquen al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Lo rodearon de tal manera que apenas podía entrar en el coche, todo para evitar las preguntas de la prensa", describe.

Además, en la zona se escuchaban gritos de ciudadanos visiblemente molestos, coreando "¡Mazón, dimisión!".

La periodista también ha hecho referencia a la declaración institucional que Mazón ofreció por la mañana: "El papelón ha sido impresentable. No solo aplaudieron durante 50 segundos, sino que además se pusieron de pie. No parece el día para esa imagen, después de todo lo que ha pasado en estos 12 meses".