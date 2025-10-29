El lamentable aplauso a Mazón de su Govern tras su declaración institucional en el aniversario de la DANA

Ausente en las peores horas de la DANA, cuando decenas de personas morían ahogadas, el president Mazón hoy sí que ha querido estar presente y se ha rodeado de altos cargos del Govern en una declaración institucional en el Palau en la que al terminar le ha aplaudido en pie durante casi un minuto.

229 muertos después en Valencia y en el aniversario de la DANA, el president Carlos Mazón ha querido tener su espacio de protagonismo. Ha reunido a más de 160 altos cargos, autoridades y funcionarios del Govern para hacer una declaración institucional en la que ni ha pedido perdón ni ha reconocido ningún tipo de responsabilidad en la tragedia.

"Hubo cosas que debieron funcionar mejor" sería la frase que resume su declaración. Un discurso vacío que no repara el dolor de las víctimas pero que le da la foto institucional en el aniversario del horror.

La imagen tras sus palabras ha sido aún más llamativa. Esas decenas de cargos afines se han puesto en pie y le han aplaudido durante casi un minuto. Mientras, Mazón ha recibido ese respaldo agradecido, y después se ha refugiado en su coche oficial, sin responder a los medios.

Los familiares de las víctimas, que han pedido que no acuda al funeral de Estado, han mostrado también su dolor por esta imagen de respaldo al president. Es el caso de Dolores, que perdió a su marido y a dos hijos. En Al Rojo Vivo, en un día tan duro para ella, ha recordado que el president que no estaba donde tenía que estar mientras su pueblo se ahogaba. Un president, ha aseverado, que "no da la cara para nadie" y que "es un mentiroso".

"Eso que dice de que recibía a las familias de las víctimas es una mentira", ha sentenciado Dolores, que no entiende esos aplausos ante su declaración institucional de este miércoles: "No sé cómo le aplauden a este señor, que es un mentiroso".

