Antonio Garamendi, preocupado por el choque entre Trump y España: "Lo de los aranceles es poco comparado con lo que estamos hablando"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, analiza en Más Vale Tarde las posibles consecuencias del choque entre Estados Unidos y España para las empresas españolas, así como el posible impacto de la guerra en Irán para nuestra economía.

Más Vale Tarde analiza con Antonio Garamendi la situación de los precios ante la guerra en Irán y afirma que, en estos momentos, "no es necesario" que se pongan en marcha medidas, como las bonificaciones al combustible o el gas por la guerra en Ucrania.

Lo que sí "preocupa" al presidente de la CEOE es que el 30% del gas licuado que llega a España proviene de Estados Unidos y los 80.000 millones invertidos en este país por parte de empresas españolas, además de que, afirma, "el 20% de las inversiones que hay en España es de Estados Unidos", a lo que se une la dependencia tecnológica del país norteamericano.

"Estados Unidos es un gran país, es un gran amigo y es el gran socio comercial de España", comenta Garamendi, que asegura que ha hablado con sus colegas europeos y le han dicho que, si finalmente se cumplen las amenazas de Trump sobre nuestro país, "vamos a echar una mano", si bien no les gusta "que esto sea un tema electoral en España".

El presidente de la patronal considera que este "es un problema del país" y que los dos grandes partidos deberían "sentarse a hablar". Además, recuerda que la fragata española que se dirige a Chipre "es todo tecnología americana".

Garamendi defiende que los aranceles sería "lo de menos" de cumplirse las amenazas de Trump, que ve posibles a pesar de que España forma parte de la Unión Europea, pues cree que podrían hacerse efectivas en el caso de que las empresas americanas "no compren" a las españolas o que estas últimas no puedan acceder a los concursos públicos de Estados Unidos.

El presidente de la CEOE asegura que "si el petróleo se pone en 100 en España perdemos un punto de PIB", lo que sería "muchísimo". Además cree que "la defensa de España puede tener un problema".

En su opinión, España debería seguir la línea de Europa y no "marcar una diferencia" frente a Estados Unidos. En este sentido, señala que fuera de nuestras fronteras se ve este enfrentamiento como "una batalla electoral", porque se "lo han dicho". Él, sin embargo, prefiere no entrar en cuestiones políticas, aunque pide "consenso, diálogo y escucha" entre los partidos "sobre lo que hay que hacer".

