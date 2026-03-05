Colas de hasta 13 coches en las gasolineras ante el temor de que los precios se disparen por Oriente Medio

¿Qué está pasando? Desde que EEUU atacase Venezuela el precio del combustible no ha dejado de subir. En apenas dos días, tras la ofensiva sobre Irán y la posterior respuesta, ha subido seis céntimos.

Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán han generado preocupaciones sobre el impacto en el precio del petróleo y la gasolina. Con el estrecho de Ormuz en el centro de atención, el costo del combustible ha aumentado significativamente en las últimas semanas. Además, la intervención estadounidense en Venezuela ha contribuido a esta tendencia alcista. En solo 48 horas, la gasolina y el diésel subieron cerca de seis céntimos, lo que ha provocado largas colas en las gasolineras. Aunque los precios actuales son inferiores a los de febrero de 2022, el conflicto podría afectar aún más al sector del transporte y a la cesta de la compra. Muchos conductores han optado por llenar sus depósitos ante la incertidumbre.

Es uno de los grandes temores después de los ataques de EEUU y de Israel sobre Irán. Es qué va a pasar con el petróleo. Con el crudo. Con cuánto va a costar o cuánto va a terminar costando la gasolina y el repostar los vehículos. Porque con el estrecho de Ormuz como foco de atención, el precio del combustible no ha parado de aumentar desde hace varias semanas.

Desde que Estados Unidos decidiera bombardear Caracas. Desde que decidiera intervenir Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y para cumplir el sueño de Donald Trump con el petróleo caribeño. Desde ese momento la tendencia ha ido al alza y, en los últimos días, el incremento ha sido aún más notable.

Porque en apenas 48 horas tanto la gasolina como el diésel han subido cerca de seis céntimos. Porque hay enormes colas en las gasolineras ante lo que puede estar por llegar. No son uno ni dos vehículos los que esperan. Son, en ocasiones, hasta 13 los que hay para llenar el depósito.

Los que prefieren tener el coche listo y repleto ante la tendencia al alza del combustible. En una semana, la gasolina ha subido un 1%, pasando de un precio medio de 1,487 a uno de 1,471. El diésel, por su parte, ha subido un 1,26% situándose en los 1,441 por los 1,423 de hace siete días.

Usando los precios de hace una semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 81,79 euros, lo que supone 88 céntimos más que antes del bombardeo sobre Irán. Si el vehículo es diésel, el gasto es de 99 céntimos más y llega a los 79,26 euros.

Las cifras, eso sí, son de momento inferiores a las registradas en febrero de 2022, cuando Rusia atacó Ucrania. En ese momento, el combustible era un 2,6% más caro.

Está por ver cómo evoluciona el conflicto. Cómo evoluciona la situación en un estrecho de Ormuz que Irán dice es suyo amenazando con atacar o hundir a los buques que no cumplan "el protocolo".

Estos incrementos en el precio del crudo han hecho saltar las alarmas en el sector de los transportistas, con empresas que incluso temen por su supervivencia. De alargarse el conflicto, además, podría afectar también al precio de la cesta de la compra.

De momento, y por si acaso, no son pocos los conductores que prefieren tener el depósito del vehículo lleno.

