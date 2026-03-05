Un hombre se hace pasar por trabajador de una empresa de alquiler para robar vehículos en el aeropuerto de Barcelona

El hombre se situaba en la zona en la que los clientes debían dejar los vehículos y se ofrecía a llevar las llaves a la oficina. Después, se llevaba los coches para venderlos en el mercado negro.

Han detenido a un hombre en Barcelona que se hacía pasar por trabajador de empresas de alquiler de vehículos en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Como explica Cristina Pardo, cuando los usuarios devolvían los vehículos este los robaba.

Leo Álvarez indica que en el último mes ha sido detenido en seis ocasiones. "Tiene 55 antecedentes este sujeto de 44 años", indica el periodista. Álvarez explica que el hombre se situaba en la zona en la que se debían dejar los coches de alquiler.

Cuando los clientes estacionaban el vehículo, se acercaba para ofrecerse a devolver las llaves. "Este señor le das las llaves, tu desapareces del plano, cogía el coche y se lo llevaba para venderlo en el mercado negro", expone. El ladrón actuaba en las terminales 1 y 2, y lo hacía, además, con total tranquilidad y sin miedo a ser captado por las cámaras ya que, a pesar de ser detenido ya está en la calle.

"Lo que pasa es que es un listo", señala Beatriz de Vicente, "si se pudiera demostrar que los coches los va a vender sería un hurto con una pena mayor, pero esto es un hurto de uso". "Es decir, 'yo solo lo quería para usarlo'", indica la abogada, "y esto supone multas de uno o dos meses, pero eso entra por una puerta y sale por la otra".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.