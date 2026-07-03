El análisis de Iñaki López sobre el gesto "tenso, encorvado y ojeroso" de Moreno Bonilla tras pactar con Vox: "Sabe que le han goleado y no se lo explica"

El presentador de Más Vale Tarde asegura que el pacto PP-Vox marca "el fin de la excepción andaluza y el comienzo del lío", que es como el presidente andaluz definió hace unas semanas una hipotética coalición con la ultraderecha.

Vox ha vuelto a marcarle un gol por toda la escuadra al Partido Popular. Lo ha hecho entrando en el Gobierno de la Junta de Andalucía y haciendo que Juanma Moreno Bonilla tenga que aceptar la famosa "prioridad nacional" de la ultraderecha, el criterio xenófobo que limita el acceso de las personas migrantes a algunos servicios públicos.

Este jueves se selló el pacto de Gobierno con una foto compartida por el presidente de la Junta, el 'popular' Moreno Bonilla, y su nuevo vicepresidente, Manuel Gavira, de Vox. Iñaki López ha analizado en el arranque de Más Vale Tarde este viernes una imagen en la que se pueden ver claramente las dos caras de una misma moneda.

"Observen la cara del portavoz de Vox, es la de alguien satisfecho con el trabajo realizado, orgulloso con el resultado obtenido, erguido y con una sonrisa luminosa", explica el presentador, mostrando que Gavira está absolutamente eufórico tras convertirse en el vicepresidente autonómico más poderoso que jamás haya tenido la ultraderecha.

Por su parte, explica Iñaki López, "Bonilla está tenso, encorvado, ojeroso y con cara de un aficionado austriaco al fútbol", haciendo referencia al 3-0 que este jueves le endosó España a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial. "Sabe que le han goleado y aún no se lo explica", añade.

Además, explica que este pacto supone "el fin de la excepción andaluza y el comienzo del lío", que es como el presidente andaluz definió hace unas semanas una hipotética coalición con Vox.

"El PP inició un ciclo electoral para hundir al PSOE pero también para marcar distancias con Vox, y ha acabado con la ultraderecha en la sala de máquinas de cuatro gobiernos autonómicos, y con la velocidad decidida: la marcha atrás", concluye Iñaki López.

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