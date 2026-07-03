¿Amante a la fuga en Dénia?: cazan a un hombre corriendo desnudo por la calle

Los vecinos de esta localidad de Alicante se han visto sorprendidos por una escena curiosa: un hombre, completamente desnudo, se ha descolgado de un balcón para, después, huir a la carrera por el municipio.

"He hecho cinco años de carrera para dar paso a la siguiente noticia", anuncia, irónico, Iñaki López. El presentador de Más Vale Tarde cuenta que en Dénia han sorprendido a un hombre, completamente desnudo, huyendo a la carrera.

El hombre fue grabado saltando desde un balcón y, como se cuenta en el municipio, fue sorprendido por el marido de su amante. "Aunque esto es algo que no hemos confirmado", puntualiza Iñaki.

José Luis Torá comenta que la escena podría haberse bautizado como 'el salto del tigre', "pero el lío no es de faldas, si no de pantalones". El periodista cuenta que la Policía Local de Dénia recibió el aviso de que había una persona deambulando desnuda por las calles.

Los agentes fueron en su busca para ayudarle y darle una manta térmica para que se pudiera tapar, y, además, vieron que tenía una herida en la mano. "Cualquiera que haya visto una película de Esteso y Pajares sabe qué está pasando aquí...", comenta Iñaki.

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