Albiol se encara con una okupa en Badalona: "No vas a ver un duro, te lo digo yo"

Xavier García Albiol ha protagonizado una nueva polémica al increpar a una mujer que había okupado un piso de un banco tras 3.000 euros a una mafia ilegal. La mujer entró al piso en la noche del viernes, provocando el enfado de los vecinos. A sus protestas en la calle se sumó el alcalde de Badalona, que no dudó en increpar a la mujer.

"Deja de amenazar, hombre. Te has metido en un piso que no es tuyo. Actúa con sentido común. Sal y márchate", trasladaba Albiol a la mujer, que avanzaba que no se marcharía hasta que no le diesen el dinero que había pagado. "Tú lo que quieres es que te den 3.000 euros, ¿no? A ti se te ve con una vulnerabilidad espectacular, con un iPhone", bromeaba Albiol.

El alcalde de Badalona aumentó su escalada verbal y aseguró a la mujer que no iba "a ver un duro". "Entonces me vais a tener que echar. Lo voy a destrozar todo", contestó la mujer, que aseguró que a Albiol le "tenían que haber pegado". "Cuando estuviste en el hospital te tenía que haber dado algo", prosiguió, en alusión a la hospitalización del alcalde por problemas en el corazón.

Finalmente, la mujer ha acabado abandonando el piso, según ha trasladado el propio García Albiol en sus redes sociales. "Entre todos lo hemos conseguido. 36 horas después", ha celebrado. Tras la salida de la okupa, el alcalde ha reiterado que la ley española que regula los casos de ocupación "es una pena", porque no protege a los propietarios ni a los vecinos, y ha precisado que "otra cosa es los alquileres que cobra la propiedad", que en este caso, ha subrayado, son "una vergüenza".