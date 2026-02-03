Alan Barroso, sobre el consumo de redes sociales: "Pensamos que los chavales son indefensos y estamos todos consumidos por ellas"

El Gobierno anuncia medidas para proteger a los menores en redes sociales. Pedro Sánchez detalla nuevas reglas que aumentan el control y hacen responsables a los directivos de las plataformas.

Pedro Sánchez ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control y la seguridad en las plataformas digitales.

Según ha explicado el presidente del Gobierno, las plataformas deberán implementar controles efectivos y barreras que realmente impidan que los menores accedan a estas aplicaciones. Además, se pondrá fin a la impunidad de los CEO de las plataformas, que serán legalmente responsables de las infracciones cometidas en sus aplicaciones.

Estas medidas buscan proteger a los menores y garantizar su seguridad, además de frenar el consumo excesivo y la adicción que las redes sociales pueden generar.

Desde el programa Más Vale Tarde, Alan Barroso ha valorado positivamente la iniciativa del Gobierno, aunque subrayó que no solo los jóvenes están enganchados a las redes. "Nos pasa a todos. Pensamos que los chavales son mucho más indefensos y estamos todos consumidos por las redes sociales de la misma manera", aseguró el colaborador.

