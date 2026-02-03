Ahora

Más Vale Tarde

Alan Barroso, sobre el consumo de redes sociales: "Pensamos que los chavales son indefensos y estamos todos consumidos por ellas"

El Gobierno anuncia medidas para proteger a los menores en redes sociales. Pedro Sánchez detalla nuevas reglas que aumentan el control y hacen responsables a los directivos de las plataformas.

Alan Barroso, sobre el consumo de redes sociales: "Pensamos que los chavales son indefensos y estamos todos consumidos por ellas"

Pedro Sánchez ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control y la seguridad en las plataformas digitales.

Según ha explicado el presidente del Gobierno, las plataformas deberán implementar controles efectivos y barreras que realmente impidan que los menores accedan a estas aplicaciones. Además, se pondrá fin a la impunidad de los CEO de las plataformas, que serán legalmente responsables de las infracciones cometidas en sus aplicaciones.

Estas medidas buscan proteger a los menores y garantizar su seguridad, además de frenar el consumo excesivo y la adicción que las redes sociales pueden generar.

Desde el programa Más Vale Tarde, Alan Barroso ha valorado positivamente la iniciativa del Gobierno, aunque subrayó que no solo los jóvenes están enganchados a las redes. "Nos pasa a todos. Pensamos que los chavales son mucho más indefensos y estamos todos consumidos por las redes sociales de la misma manera", aseguró el colaborador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Óscar Puente en el Congreso, en directo | Puente culpa al PP del "abandono evidente" de Rodalies y dice que "no se arregla en dos días": "Algunos pueden exigir responsabilidades, otros no"
  2. El Gobierno aprueba un decreto solo con las pensiones para salvar su revalorización y otro con el resto del escudo social
  3. Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años
  4. Llegan 48 horas críticas: Andalucía suspende clases y pide activar a la UME ante la alerta roja por "lluvias sin precedentes"
  5. La Fiscalía de Andalucía archiva las diligencias por los fallos en los cribados de cáncer al concluir que no hay indicios de delito
  6. Comienza el juicio contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, acusado de violar a cuatro mujeres