La sindicalista Afra Blanco ha analizado en Más Vale Tarde la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en Les Corts para explicar su gestión de la DANA. Visiblemente indignada, Blanco ha resaltado que "el verdadero debate es, ¿por qué narices abandonó el presidente a su población?". "Ese es el debate y es el que está esperando la población valenciana", ha añadido.

Asimismo, ha empatizado con las víctimas del temporal y ha subrayado lo "profundamente doloroso" que ha tenido que ser "escuchar al presidente de la Generalitat Valenciana lanzar balones fuera, no asumir responsabilidades y no poner el punto sobre las íes". Concretamente, ha puesto especial énfasis en el momento en el que Mazón "ha lanzado ese aspersor de mierda, otra vez, sobre la AEMET, la Confederación o cuando habla de un apagón informativo". "No hubo apagón informativo, lo sabemos todos", ha agregado.