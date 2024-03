Tras la publicación del vídeo de Kate Middleton, el que ha anunciado que padece cáncer, los colaboradores de Más Vale Tarde no han dudado en transmitir sus comentarios en torno al mensaje compartido por la princesa de Gales.

Como expone Simon Hunter, periodista de The Times, "es un mensaje increíblemente humano". "Es imposible escuchar sus palabras y no sentir mucho afecto, no solo para ella sino para toda la familia y solo cabe desearle una rápida recuperación", añade.

Por su parte, la sindicalista Afra Blanco destaca que "todos podemos empatizar no solamente porque la imagen es gruesa y su mensaje es grueso y doloroso sino también por qué, quien más, quien menos conoce el cáncer de cerca". "Es importante desearle la pronta recuperación y secundar ese mensaje de fuerza y de respaldo a todas la personas que están sufriendo cáncer", concluye.