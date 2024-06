Antonio Maestre cree que habría que "tener cuidado con minusvalorar" movimientos como el de Alvise Pérez y Se acabó la fiesta. En Más Vale Tarde, el periodista explica que el ultra tendrá ahora acceso a los medios de comunicación para esparcir su argumentario, algo que le puede dar pie a aumentar su porcentaje de voto.

"Ahora -Alvise- tiene acceso a medios de comunicación tradicionales. La publicidad influye en el apoyo. Si hay gente en Vox que no conocían el 'fenómeno Alvise' porque no se informan en los mismos canales de los que él se nutría, un porcentaje alto de votantes de Vox puede acabar con él, asegura.

Para Maestre, Alvise "no ha quitado votantes a Vox", sino que ha conseguido captar a nuevos votantes. "No es un fenómeno tradicional y normal. Habría que intentar tener prudencia", insiste. También habla acerca del "sadopopulismo" y lo que significa: "Hay muchísima gente que en una situación de futuro con incertidumbre, sabiendo que lo está pasando mal, está dispuesto a votar a alguien que no le promete que va a dejar de pasarlo mal, pero le da la promesa de que a los que odian lo van a pasar peor".