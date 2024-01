José Antonio Granados, abogado de la viuda de uno de los militares fallecidos en Cerro Muriano, ha explicado este miércoles en Más Vale Tarde que la llamada al 112 del capitán avisando "de que se ha ahogado un militar" es fruto de "desesperación". "Se diocuenta de su error", ha señalado.

El representante de la viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez, que actúa como acusación particular, ha explicado que ellos insisten en que no fue un "homicidio imprudente". "Veo una llamada de desesperación... Yo no veo que sea de imprudencia, sino de que se ha dado cuenta del error que se ha cometido", ha añadido.

"Es un homicidio con ese dolo eventual", ha sostenido. Después, ha argumentado que el capitán "si era consciente de que ese ejercicio no se iba a hacer con esas condiciones, la orden no se debería haber dado".

En cuanto a las supuestas presiones que sufren los soldados para hablar y corporativismo en los tribunales, ha explicado que él no "le consta". "Hago un llamamiento de si es cierto, que lo digan" y ha sostenido que "la gente y la sociedad tiene que saber la verdad. "Tiene que salir a la luz para que no se vuelva a repetir esta desgracia".