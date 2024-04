La segunda jornada del juicio a Daniel Sancho ha tenido una importante novedad con la presencia de la madre del chef español, Silvia Bronchalo, en la vista, acompañando a un Rodolfo Sancho que ha tenido un momento de tensión con los medios de comunicación allí presentes.

Aunque Bronchalo no ha hecho comentarios a su entrada al juicio, al marcharse ha hecho una breve valoración sobre el proceso que vive su hijo. "Nadie ha ganado, todo el mundo ha perdido", lamenta. Por su parte, Sancho ha salido más calmado de lo que ha entrado.

"Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas... En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema", ha advertido el actor a su entrada a la segunda jornada del juicio.

En este segundo día han declarado cuatro testigos importantes: las personas que vendieron los cuchillos a Daniel Sancho, las bolsas que habría utilizado para descuartizar y esconder presuntamente el cuerpo de Edwin Arrieta y la persona que le alquiló el kayak para deshacerse de los restos humanos.

El abogado de Sancho, Juango Ospina, ha reconocido abiertamente que su cliente ha estado más animado al ver a sus padres en la sala. "Está dispuesto a luchar con todas sus fuerzas", ha añadido.

Eso sí, el abogado ha aclarado que este miércoles ha sido el último en el que estarán presentes en el juicio, dejando toda la representación a los letrados tailandeses, una estrategia que explicó la abogada Carmen Balfagón en Más Vale Tarde.

"Le presentábamos cosas y este compañero lo ha entendido. Como es el único que está legitimado para actuar no ha habido ningún problema. Si hubiéramos contratado al mejor bufete de abogados de Bangkok a lo mejor eso no se nos habría permitido", aseguró.