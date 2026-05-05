Abandonan a una joven en pleno brote psicótico a las puertas de un hospital de Alicante: solo la taparon con una sábana

Una amiga acudió al centro hospitalario a recriminar a los trabajadores que la hubieran dejado a las puertas del hospital. La chica señaló su falta de humanidad ya que su amiga solo necesitaba "ayuda y medicación".

Una joven de 24 años ha sido abandonada a las puertas del Hospital Sant Juan de Alicante. La chica, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, está tumbada en el suelo, tan solo tapada con una manta. Iñaki López señala que la joven "en pleno brote psicótico fue expulsada del hospital, la taparon los trabajadores con una manta y fue abandonada allí durante dos horas y media sin recibir ningún tipo de ayuda".

Finalmente, una amiga la recogió y se acercó a la puerta del hospital para increpar a los trabajadores el abandono que había sufrido su amiga enferma. "No tenéis ni un poquito de humanidad", les dice la chica, "hay una persona ahí tirada en el suelo cuando tiene un brote psiquiátrico y por eso acude al hospital, a por ayuda y medicación". "No es normal que nos lavemos las manos", les recrimina. Los trabajadores le responden que su amiga les agrede y está replica que es lo hace ya que sufre "un problema psicológico".

Leo Álvarez cuenta que, tras esa escena, en la que también estaba presente la madre de la joven enferma, "ella se va a escapar". "La madre va a denunciar a la Guardia Civil y, cuando regresa otra vez al hospital, se la van a encontrar engrilletada con un par de guardiaciviles y dos vigilantes más", explica el periodista.

Pepe Grau, pareja de la madre de la joven explica que todo ocurrió debido a que le dieron el alta en pleno brote. Este cuenta que después de darle el alta, "dos guardias de seguridad la sacaron fuera". La joven se tumbó a 10 metros de las puertas de urgencias y la taparon con una sábana. Justificaron su acción señalando que no podían atenderla ya que no había ningún psiquiatra disponible y nadie tenía potestad para que la chica volviera a entrar. "Así estuvimos dos horas y media", añade.

Beatriz de Vicente explica que un psiquiatra "puede negar el alta voluntaria de un paciente que está en pleno brote" ya que puede suponer un riesgo para su integridad física. La abogada indica que en la jurisprudencia de nuestro país "hay condenas a centros de salud por dar el alta a enfermos mentales brotados", añade. "Esto es un caso lamentable de un trato incorrecto a una persona en pleno brote", concluye.

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