En España el número de perros y gatos en 2023 ha ascendido hasta los 15 millones, según los datos de la asociación Afaac, ya que, como resalta Boris Izaguirre en Más Vale Sábado "probablemente son más fáciles" de criar que un niño. Esto está generando un "tema interesante" y es que cada vez hay más diseños para vestir a los animales.

"Yo ya he hecho cosas para perros por encargo", reconoce Eduardo Navarrete a sus compañeros de mesa. Además, hay muchas personas que se han sumado a la moda de vestir a sus mascotas, como Paris Hilton que, según el diseñador, gasta más dinero en ropa para su perro que él todo el año.

Sin embargo, Sara Escudero no está de acuerdo con esto: "Sentido común. Que los animales son animales. No los humanicemos porque, entre otras cosas, los rebajas de categoría". También destaca que los canes tienen "una temperatura y unas necesidades físicas diferentes" a las de los humanos. Escucha el debate que se genera en plató con vestir o no a las mascotas en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿estás a favor o en contra?