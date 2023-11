Pilar Eyre habló en Más Vale Sábado sobre la relación que tiene el rey emérito con su familia, y aseguró que la relación con sus hijas, la infanta Cristina y la infanta Elena, "es muy estrecha", y que con "quien no interactúa es con la familia que vive aquí en España".

"Sus hijas van a menudo a Abu Dabi, hablan constantemente con él por teléfono, no se mueven sin consultarlo con su padre", aseguró la periodista, a lo que añadió que "si la infanta Cristina y la infanta Elena fueron al cumpleaños de su sobrina porque iba Don Juan Carlos". "Si no hubieran invitado a Don Juan Carlos o no hubiera ido, las infantas tampoco hubieran ido, y sus hijas tampoco", expresó.

En lo referente a la jura de Leonor, Eyre reconoció que le gustó "mucho la complicidad de Leonor con su padre". "Es una relación que ha evolucionado con el tiempo. Antes, la complicidad la tenía con su madre, antes no daba un paso sin consultar con la mirada a su madre, y ahora lo hace con su padre. Se nota que tienen una complicidad. Comparten cargos y cargas y esto les hace mucho más cercanos y cómplices", manifestó la escritora.