Cuando se cumple una década del terrible crimen de Asunta Basterra, Más Vale Sábado ha puesto el foco en el caso. Cruz Morcillo, periodista y autora del libro 'El crimen de Asunta' ha asegurado que sus padres "se confabularon para matarla".

"Se ha dicho hasta la saciedad que era muy deseada la adopción. En el libro hay un capítulo que se llama 'el capricho del abuelo' que muestra que no era el deseo de ellos, sino el deseo del padre de Rosario Porto tener una nieta", ha añadido Morcillo.

En este sentido, ha explicado que el abuelo materno de Asunta Basterra "era un señor muy poderoso que en Santiago de Compostela lo era todo".

"Tuve acceso a todo para escribir el libro y cuando vi los informes de idoneidad de la adopción, la verdad es que se me cayeron muchos esquemas, lo digo honestamente", ha zanjado la periodista.

Por su parte, la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez ha apuntado que se trata de un caso "extraño" que "se sale de las tipologías concretas de filicidios" porque "no encaja en ninguno de ellos". "No es lo mismo tener un hijo no deseado que pelear por tenerlo, es un caso atípico muy duro, es difícil de entender las motivaciones y hay muchos aspectos extraños que nunca llegaremos a saber", ha subrayado también.