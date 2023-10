La mitad de los españoles no duermen bien y menos del tirón. De hecho, un estudio desvela que los españoles dormimos tan solo una media de siete horas y 13 minutos, lo mismo que nuestros vecinos de Europa. Pero, ¿qué es lo que nos quita el sueño? Un reportero de Más Vale Sábado sale a la calle para comprobar cómo el cerebro es uno de los principales "mata sueños".

"Las preocupaciones", responde una mujer, mientras que otro hombre desvela que él, como está jubilado, ya no tiene "nada" que le quite el sueño. Justo lo contrario que otra de las entrevistadas, que coincide con otros sobre la principal razón que le quita el sueño: Su jefe. "Yo quiero dormir más, no quiero un ascenso. Espero que no duerma nada", suelta ante los micrófonos, y acto seguido aprovecha para mandarle "un saludo". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de la noticia.