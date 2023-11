Serafín Giraldo, portavoz de la Asociación policial h50, ha denunciado el comportamiento del diputado de VoxJavier Ortega-Smith. "Desde mi punto de vista, tiene que ser sancionado", ha manifestado en el programa Más Vale Tarde.

Ortega-Smith mantuvo un tenso enfrentamiento con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) la noche del viernes, como puede observarse en el vídeo superior. "Interrumpe la acción policial, está en una zona de seguridad y está alterando el orden y a los manifestantes violentos", lamenta Giraldo.

"Desde mi punto de vista, tiene que ser sancionado", ha insistido el portavoz policial, quien asegura que sus compañeros "han tenido muchísima paciencia; hay uno que hasta se ha bajado el casco para que no lo reconocieran". "Me parece lamentable la actitud de este político. No tiene que estar ahí, y menos en una manifestación violenta", ha subrayado.