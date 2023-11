José María Benito, inspector de Policía, ha criticado en Más Vale Sábado que "Ortega Smith se ha convertido en un alborotador más que está echando a la gente en contra de la Policía". "Además, hace uso de una ignorancia supina, porque ayer acusaba al responsable policial de no tener ni idea cuando hablaba de seguridad ciudadana, pero el que no sabe y no tiene ni idea es él", ha manifestado el policía.

En este sentido, José María Benito ha expresado que lo que "más molesta de todo esto es que haya un responsable político alentando a los violentos en contra de la Policía", y dejándoles en el lugar que les está dejando "con insultos, amenazas y coacciones".

Por su parte, Serafín Giraldo, portavoz de la Asociación policial h50, ha denunciado que el diputado de Vox "interrumpe la acción policial, está en una zona de seguridad y está alterando el orden y a los manifestantes violentos". "Desde mi punto de vista, tiene que ser sancionado", ha defendido, a lo que ha añadido: "mis compañeros han tenido muchísima paciencia; hay uno que hasta ha bajado el casco para que no lo reconocieran". "Me parece lamentable la actitud de este político. No tiene que estar ahí, y menos en una manifestación violenta", ha subrayado.