El doctor Ignacio Balboa ha señalado que cuando una persona tiene síntomas que asociamos al catarro, "en realidad puede ser COVID, gripe o muchísimos virus de la misma familia". En este sentido, ha indicado que "el COVID y el virus de la gripe son primos hermanos, por lo que debemos acostumbrarnos a ellos".

"Hay que recordar que antes de llegar el COVID se morían 10.000 personas al año por culpa del virus de la gripe", ha subrayado el médico, quien ha explicado que "después de las medidas sanitarias puestas en marcha, fundamentalmente las vacunas, el COVID ha pasado a convertirse en una viriasis crónica que va a estar aquí para el resto de la vida".

Así, Balboa ha defendido que "hay que ponerse la cuarta dosis de la vacuna" contra el COVID y "tener en cuenta que el coronavirus requiere tres condiciones: que el bicho tenga capacidad de hacernos daño; la segunda variable es la cantidad de bicho que te llega; y, en tercer lugar y el más importante de todos, nuestro estado de salud y nuestra inmunidad".

Y así, según ha dicho, "es donde juega un papel fundamental la vacuna". "Una vacuna no es un medicamento, sino una fórmula para decir al cuerpo que se prepare porque puede venir el virus y las defensas del organismo se encuentran disponibles para luchar contra ello", ha subrayado, al tiempo que ha contado que él, en su caso, se pone las dos vacunas, la del COVID y la de la gripe. "Me las puse el año pasado y me las vuelvo a poner este año", ha expresado, tras lo que ha destacado que "dentro de la historia de la medicina no ha habido ninguna medida que haya salvado más vidas que la vacuna".