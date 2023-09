"¿Cuántas veces habéis hablado con vuestros hijos sobre sexualidad? ¿Y de qué es pornografia o de si la han visto?", preguntaba Adela Gonzáleza sus compañeros en Más Vale Sábado. Y, es que, lo que los más jóvenes están viendo en internet es una mezcla de sexo con violencia. "El porno mainstream está haciendo daño a esos niños", asegurabaRuth Jiménez, que defendía la existencia de "otro tipo de pornografía": "También hay que enseñarles que existe otro tipo de sexualidad y amor".

"Es educación básica", comentaba la abogada, que denunciaba la "falta de empatía" existente entre los jóvenes y adultos hoy en día. "Todos somos responsables de la educación de las siguientes generaciones. Los padres tienen que ser el modelo y los medios de comunicación deberíamos ayudar a transmitir esta serie de conocimientos. Debemos educar todos", sentenciaba la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez.

Por su parte, Cruz Morcillo opinaba que "no podemos cargar el foco" solo en los padres. "Tenemos enorme parte de culpa porque nos creemos modernos al decir que controlar el móvil está fatal. Pues no, hay que controlar el móvil a los niños", aseguraba. "No se está vulnerando nada, tampoco su intimidad. A cierta edad no tienen la capacidad de saber y discernir sobre las consecuencias que tienen determinados actos. La red está llena de pederastas y esto es así. Se te meten en casa y amargan la vida a los niños", denunciaba durante su intervención, tal y como puedes ver en el video principal de la noticia.