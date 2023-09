PortAventura ha salido a la venta por mil millones de euros y María Lamela hace una propuesta a los presentadores de Más Vale Sábado: "¿Por qué no lo compráis?". "¡Qué simpática eres!", no puede evitar reaccionar Boris Izaguirre, que no tiene "esa cantidad de dinero".

Aunque está convencido de que "ser dueño de un parque de atracciones tiene que ser una maravilla" y que "ligaría muchísimo": "Todo el mundo querría montarse en la montaña rusa contigo porque es tuya", comenta. Unas palabras ante las que Adela González no puede evitar reír, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia, donde la presentadora también explica por qué le gustaría ser dueña de PortAventura.