"La sal no tiene calorías porque es un mineral, aunque hace que nuestro organismo retenga líquidos", aclara la cocinera Carmen 'Tía Alia' en el plató del programa Más Vale Sábado, donde se ha encargado de desmontar algunos de los bulos más recurrentes sobre la alimentación.

Aclara que si nos pasamos con el consumo podemos retener líquidos. Esa es la razón por la que la báscula da algunos "sustos" tras excedernos en estas ingestas. "No es porque tenemos más grasa ni masa. Eso es completamente falso. Al final, nuestro organismo se va regulando", explica.

Otra recomendación extendida trata sobre las bondades de tomar pomelos y limones en el desayuno para luchar contra las grasas. ¿Verdad o mentira? "Eso de que tomarte un vaso de agua con un poco de zumo de limón y pomelo en ayunas quema grasas... pues no. Es falso", responde Tía Alia con rotundidad. "No hay alimentos quemagrasas. Si existieran, no habría nadie gordo", reflexiona, como puede observarse en el vídeo superior.