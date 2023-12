"Hay un estudio que dice que el día que más fallos cardíacos hay es el 25 de diciembre", cuenta el doctor César Carballo, urgenciólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en el plató de Más Vale Sábado. Y ojo, porque después va el 26... y el 1 de enero. "Son guardias muy malas", les explica a Adela González y Boris Izaguirre.

La alimentación tiene mucho que ver en el espectacular aumento de accidentes cardiovasculares de estos días. "Hay un refrán que dice: de buenas cenas están las tumbas llenas. Fíjate, que es verdad que esto pasa". El frío está completamente descartado como causante, ya que ocurre lo mismo en ambos hemisferios en las mismas fechas, cuenta el doctor. Lo que sí influye es el estrés emocional.

Pero, ¿cómo tenemos que reaccionar si algo así sucede a nuestro alrededor?, es lo que se pregunta Adela. "Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si responde. Si no responde y no tiene signos externos de vida, es decir, que no parece que respire, (ojo, porque el boquear como los peces no es respirar) tenemos que llamar enseguida a emergencias, decir lo que ha pasado y comenzar reanimación cardiopulmonar".

En el vídeo principal de esta noticia, el doctor explica cómo realizar una reanimación cardiopulmonar.